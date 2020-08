SCREENING PRE-SCUOLA

ROVIGO In vista della prima campanella, che suonerà il 14 settembre, da lunedì prossimo partono anche i test sierologici per il personale scolastico, docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari. Un test su base volontaria e che non riguarderà gli studenti. «Questa dei test sierologici rapidi ai professori e al personale delle scuole spiega il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella è una disposizione ministeriale. Si tratta dei test che ricercano la presenza di anticorpi, o meglio la presenza di immunoglobuline, e che si eseguono sul sangue capillare con una sorta di saponetta, pungendo il polpastrello come per la misurazione della glicemia. È previsto che ad eseguirli siano i medici di medicina generale e, quindi, chi è interessato deve contattare il proprio medico curante. Una prima fornitura è stata distribuita dal Ministero alle Regioni e anche a noi ne sono stati inviati perché siano distribuiti ai medici di famiglia. Il test potrà essere eseguito a partire dal 24 agosto. I medici poi chiaramente ci trasmetteranno l'esito dei test eseguiti e, in caso di positività, la persona verrà sottoposta a tampone che è l'unico test che misura con certezza l'infezione in atto».

L'ORDINANZA

L'indicazione dei test per il personale docente e non docente di scuole pubbliche e private di ogni ordine, a partire dai nidi, è arrivata il 24 luglio con l'ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Il 10 agosto il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto Carmela Palumbo ha trasmesso a tutti gli istituti la prima nota regionale di recepimento dell'ordinanza, con le prime indicazioni sull'avvio dello screening preventivo. Due giorni dopo ha diramato l'ulteriore lettera di integrazione della Direzione prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria della Regione Veneto, «che definisce, in particolare, in conformità a quanto disposto dal Ministero della Salute, il periodo di effettuazione, su base volontaria, del programma di test sierologici per la ricerca di anticorpi del virus Sars-Cov-2 sul personale docente e Ata delle scuole statali e paritarie del Veneto. In particolare, si precisa che la campagna di screening sarà garantita a partire dal 24 agosto e dovrà essere conclusa entro una settimana prima dell'avvio delle attività scolastiche; per il personale che prende servizio dopo l'inizio dell'anno scolastico, i test saranno garantiti successivamente, ma comunque prima dell'inizio del servizio stesso». Anche per i medici di medicina generale, dunque, quelli della prossima settimana si preannunciano giorni caldi. I test eseguiti, tuttavia, saranno utili anche per una sorta di ulteriore indagine a campione sulla popolazione per verificare la diffusione del virus. In vista di quello che, al momento, si preannuncia l'esame più duro per tutto il sistema: «È importante che torni alto il livello di attenzione ha rimarcato nei giorni scorsi Compostella -, anche perché il 14 settembre riprendono le scuole ed è essenziale che i ragazzi, soprattutto delle superiori, abbiano ben chiara la nozione della sicurezza. La riapertura sarà un test fondamentale per il futuro dei nostri rapporti sociali e anche per gli aspetti economici. È fondamentale rafforzare il messaggio dell'importanza del rispetto delle regole».

