LA POLEMICA

ROVIGO Dalla radio a Facebook, da Firenze a Rovigo, il caso degli appellativi pesantemente offensivi pronunciati durante la trasmissione di una radio fiorentina dal professor Giovanni Gozzini dell'Università di Siena all'indirizzo di Giorgia Meloni, appellata come ortolana, pesciaiola, poi rana dalla bocca larga e infine vacca e scrofa, ha una sua coda anche in Polesine.

POST INCRIMINATO

Tutto nasce da un post di un professore rodigino, Lorenzo Busson, insegnante di Discipline giuridiche ed economiche all'Iis De Amicis, che, condividendo un articolo sulla solidarietà di Mattarella alla Meloni, ha commentato laconico Solidarietà al professor Gozzini. Una frase che ha portato, poche ore dopo, fino ad una dura presa di posizione del senatore e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo: «Ho il massimo rispetto per chi ha idee diverse dalle mie, ma non ci deve essere nessuna tolleranza per chi solidarizza con chi si è macchiato di insulti e attacchi sessisti nei confronti delle donne, con un'intolleranza e senso di superiorità tipico di certa sinistra».

LE REAZIONI

Il post incriminato risale alle 10 di ieri. Dopo nemmeno tre quarti d'ora, un primo commento, di Marco Venuto, già candidato sindaco a Rovigo per Casapound: «C'è da provare vergogna a leggere sto post. Fortunatamente sta diventando virale». Da qui, infatti, è nata una lunga discussione che ha toccato anche il tema degli insulti alla senatrice Segre e ha poi visto la cerchia dei partecipanti allargarsi ben oltre la dimensione strettamente locale, come una valanga. E già poco dopo mezzogiorno l'ufficio stampa provinciale di Fratelli d'Italia diffondeva una prima nota sul caso, definendo «vergognoso quello accaduto a Rovigo dove un docente del Liceo Paleocapa ha espresso solidarietà su Facebook al professor Gozzini. Non contento, ha condiviso una fake news che faceva allusioni sessuali sul leader di Fdi». «Siamo molto preoccupati per l'accaduto, questi professori come intendono svolgere il loro lavoro di formazione?», ha attaccato il commissario provinciale Alberto Patergnan, mentre Gioventù Nazionale Rovigo rincara la dose: «Ogni giorno a scuola ci troviamo davanti professori evidentemente politicizzati a sinistra che tentano di inculcarci le loro idee: vigileremo negli istituti affinché questi prepotenti vengano controllati e sanzionati dove necessario, il limite è stato oltrepassato ancora una volta». L'assessore regionale Elena Donazzan, di Fratelli d'Italia, annuncia la richiesta di una verifica da parte del Ministero sul comportamento del docente polesano.

LA REPLICA

Quest'ultimo, sempre tramite Facebook, ribatte alle polemiche: «Esiste per caso l'obbligo di esprimere solidarietà alla Meloni? E il fatto che si esprima solidarietà a Gozzini non implica che si facciano proprie tutte le cose che lui ha detto».

Francesco Campi

