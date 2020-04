DIVIETI NON RISPETTATI

ROVIGO Il pranzo di Pasquetta con amici e parenti è saltato per tutti. Nessuna grigliata, nessun brindisi, nessuna festa. Lo stesso presidente Luca Zaia, nella nuova ordinanza che apparentemente allenta le maglie della quarantena, ha messo nero su bianco che i picnic non sono assolutamente vietati, ci mancherebbe, e sono anzi consentiti. Ma che si possono fare solo nel proprio giardino, per chi ne ha uno, e con i propri familiari conviventi. Un po' come dire che è concesso andare in piscina, ma solo se si vive da soli in una villa con piscina. Ma c'è chi ha pensato di poter fare uno strappo alla regola. È il caso di un rosolinese che ha invitato sette amici a casa sua, per un pranzo spensierato in giardino. Solo che all'appuntamento a casa del 53enne si sono presentati anche i carabinieri della stazione di Rosolina, che non erano stati appositamente invitati. Non per mangiare, però, ma per far pagare il conto della tavolata in spregio alle regole.

MULTE SALATE

Un conto salato per l'ospite e per i sette commensali, tutti sanzionati. Non è mancato nemmeno chi, sabato sera, sempre nell'ambito degli ampi controlli volti a contrastare le uscite di casa non autorizzate, particolarmente rafforzati nelle zone litoranee, è stato fermato dai carabinieri di Loreo mentre era a giro con addosso ben quattro coltelli a serramanico e un po' di marijuana. Appena due grammi, ma tanto è bastato per far scattare la successiva perquisizione domiciliare a casa del 36enne di Rosolina, S.T. le sue iniziali, dove è stata trovata una piantina di cannabis del peso di circa 3 grammi. Il 36enne rosolinese è stato così denunciato per il reato di porto abusivo di armi da taglio e segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. A questo si aggiunge poi la sanzione amministrativa per essere stato trovato fuori casa senza giustificato motivo.

CONTROLLI SULLE STRADE

Nel complesso delle tre giornate del ponte pasquale, che tale non è stato, nell'ambito delle più intense attività di controllo di persone e veicoli su tutta la rete stradale polesana disposte dai carabinieri, con particolare attenzione proprio al Delta, per evitare scappatelle al mare, i carabinieri hanno sanzionato 66 persone: 27 sabato, 29 per Pasqua e 30 per Pasquetta. La Squadra volanti della polizia di Rovigo, invece, lunedì ha sanzionato 8 persone su 66 che sono state controllate. In totale, fra Pasqua e Pasquetta sono stati 263 i controllati e 46 i sanzionati. La polizia locale di Rovigo, invece, per Pasquetta ha sanzionato 6 persone su 48 controllate.

LA SCUSA DELLA SPESA

Una è stata trovata in auto ed ha detto di essere diretta all'Alìper per fare la spesa, ma per Pasquetta tutti i supermercati erano chiusi. Tutti gli altri sanzionati, invece, sono stati trovati a passeggiare senza valide motivazioni in centro oppure sulla pista ciclabile per la quale è e resta in vigore un esplicito divieto. Il giorno di Pasqua, invece, le persone sanzionate dalla polizia locale di Rovigo erano state due.

GUARDIA DI FINANZA

Una persona, invece è stata sanzionata dalla Guardia di Finanza. In totale, quindi i controlli di Pasqua e Pasquetta hanno visto sanzionate oltre 100 persone. Un numero alto ma che va rapportato allo spiegamento di forze messe in campo proprio in previsione di giornate particolarmente a rischio dal punto di vista delle tentazioni di rompere l'isolamento casalingo quali quelle delle festività pasquali.

F.Cam.

