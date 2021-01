I CONTROLLI

ROVIGO Sono arrivate a 41.314, oltre il doppio del numero degli abitanti di Adria, o quasi quanto la somma degli abitanti di Occhiobello, Lendinara, Badia e Porto Tolle, le persone che sono state controllate dalle forze dell'ordine in Polesine dallo scorso 3 maggio al 5 gennaio. E i sanzionati sono stati un numero tutto sommato contenuto, 205, pari comunque a una percentuale consistente, del 4,2%, mentre solo tre sono stati i denunciati per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

LE ATTIVITÀ

Sono stati invece 17.761 i locali e le attività commerciali che sono stati oggetto di ispezione e solo in 13 sono state rilevate irregolarità e sono state elevate altrettante sanzioni. Per uno è scattato un provvedimento di chiusura, per due di chiusura temporanea. Una parte consistente dei massicci controlli in tutto il Veneto, con 4.878 persone sanzionate sulle ben 845.468 controllate, pari allo 0,58%, e con 75 denunciati.

PUBBLICA SICUREZZA

Questi dati sul monitoraggio dei servizi di controllo inerenti le misure per il contenimento della pandemia, diffusi dall'Ufficio analisi, programmi e documentazione del Dipartimento della Pubblica sicurezza, sono aggiornati alla serata de 5 gennaio. Non tengono conto, quindi dei quattro amici sanzionati al bar di via Tisi da Garofolo, insieme al titolare, per il quale è stato emesso anche un provvedimento di chiusura, al quale è risultato inadempiente dal controllo eseguito il giorno successivo, vedendosi raddoppiata la sanzione, perché, appunto, aveva permesso la consumazione a uno stesso tavolo ai quattro avventori il giorno di Befana. Il bilancio di Capodanno sul fronte dei controlli era stato decisamente positivo: appena tre persone sanzionate sulle 202 controllate fra la giornata del 31 dicembre e quella del primo gennaio in tutto il Polesine e nessuna sanzione per i 59 esercizi commerciali nei quali sono scattate le verifiche.

LE SANZIONI

Il 2 gennaio, invece, i carabinieri avevano elevato due sanzioni in Basso Polesine ad altre persone trovate fuori casa senza giustificato motivo, mentre il 2 gennaio la polizia ha fatto il botto con 18 sanzionati per il festone di compleanno clandestino organizzato da un neo-25enne di origini nigeriane in un appartamento in via Cime di Lavaredo al quale erano presenti connazionali arrivati da varie province e anche tre irregolari sul territorio nazionale.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA