CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DISTURBO ALLA QUIETEROVIGO Un allarme, scattato all'improvviso sabato pomeriggio, in un'abitazione di via Pascoli, ha tenuto impegnati per alcune ore i vigili del fuoco. Tra il fastidio generale, soprattutto dei condòmini di via Curiel 1. Erano circa le 17.30 quando da una delle abitazioni tra il civico 37 e il 41 di via Pascoli è partita la sirena: quando si sono resi conto che nessuno interveniva per fermarlo, probabilmente perchè i proprietari della casa si trovano in vacanza, non è rimasto altro da fare che telefonare ai vigili del...