Non solo consegna di mascherine porta a porta, ma anche negli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità. La Protezione civile di Occhiobello, in accordo con l'Amministrazione comunale, ha iniziato ieri la distribuzione delle eccedenze di mascherine mandate dalla Regione, rifornendo i negozi all'interno dei quali - in base all'ordinanza regionale - vige l'obbligo di indossarle assieme ai guanti. Gli esercenti aperti riceveranno, quindi, una fornitura di mascherine imbustate singolarmente che dovranno consegnare all'ingresso del negozio ai clienti che ne sono sprovvisti. «Invitiamo i cittadini a recarsi nei negozi indossando già la mascherina, utilizzando quella consegnata porta a porta a ciascun abitante nei giorni scorsi dichiara Stefano Bianchini, presidente del gruppo volontari Protezione civile Occhiobello Ricordiamo che, pur non trattandosi di un dispositivo di protezione individuale, può essere riutilizzata alcune volte previa disinfezione con una soluzione alcolica. Chiediamo anche la collaborazione degli esercenti, evitando consegne multiple ai clienti abituali, per ottimizzare le scorte disponibili e limitate dei dispositivi». A ciascun esercizio commerciale verrà dato un numero di mascherine proporzionato alle dimensioni del negozio. Terminate le scorte iniziali, gli esercenti potranno rivolgersi al numero verde della Protezione Civile di Occhiobello 800/912363, che valuterà la possibilità di rifornire sulla base della disponibilità del materiale inviato dalla regione. Nel frattempo, nei giorni scorsi è terminata la distribuzione porta a porta ai cittadini di Occhiobello e Santa Maria Maddalena delle mascherine fornite dalla Regione, attività che è stata effettuata dal gruppo di volontari della Protezione civile Occhiobello, con il supporto delle associazioni Volontariato Barbara e Occhio Civico.

Jacopo Cavallini

