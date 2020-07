DISTRETTO DEL COMMERCIO

ROVIGO E' arrivato a febbraio per risollevare le sorti del commercio del centro storico, già in crisi ormai da qualche anno, con vetrine chiuse e poche riaperture. Dopo appena un mese si è trovato l'arduo compito di fare rinascere l'economia della città messa in ginocchio dal Coronavirus. Non si è però arreso il manager del Distretto del commercio rodigino Giacomo Pessa, con alle spalle una lunga esperienza nel rilancio dei centro storici del Veneto: terminato il lockdown ha trascorso interi pomeriggi nell'ufficio del sindaco Gaffeo per studiare una strategia che potesse salvare il salvabile per quanto riguarda l'estate e mettere a punto anche la programmazione futura

I PROGRAMMI

«Dopo il successo degli eventi dei giovedì e l'entusiasmo dei commercianti di organizzarne altri anche durante il mese di agosto, posso affermare che, sotto certo aspetti, per Rovigo la pandemia è un'occasione di rinascita spiega il manager - Il centro, mi fanno osservare, non è mai stato così frequentato dai rodigini come in questo periodo, un'occasione unica per cambiare le carte in tavola e trasformare la città in un Centro commerciale a cielo aperto, dove protagoniste sono le imprese». In questo momento, infatti, i Centri commerciali stanno vivendo un periodo di crisi senza precedenti, con presenze molto inferiori alle attese. «È il momento di sfruttare questa importante occasione spiega Pessa - Rovigo è una città bellissima, ci sono 150 realtà commerciali in grado di essere competitive con altre province. Da quello che ho potuto vedere in questi mesi, alle imprese rodigine manca solo la consapevolezza e la volontà di andare a prendersi il cliente, non è più possibile aspettarlo davanti alla porta del negozio come un tempo. Porto l'esempio di Este, una città forte per lo shopping proprio perché le singole imprese hanno dovuto rendersi attrattive anche per la provincia non avendo certo i numeri di un capoluogo come Rovigo».

NEGOZI APERTI DI SERA

Più di qualche negozio del centro terrà la saracinesca aperta anche durante i giovedì di agosto. «Le attività hanno recepito l'importanza di essere protagoniste senza dipendere dall'organizzazione di un evento in particolare fa presente Pessa ed è proprio questo cambio di mentalità che porterà il centro a una rinascita sotto l'aspetto economico: con il tempo arriveranno anche altre imprese facendo diventare la città sempre più attrattiva e dinamica».

EVENTI DI NATALE

Il manager e le associazioni di categoria sono già al lavoro per organizzare il Natale, nonché una serie di eventi autunnali incentrati su shopping e cultura. L'idea di Pessa è quello di portare una svolta anche sul fronte dei festeggiamenti del Natale. «Il classico mercatino con le bancarelle va sicuramente rivisto anticipa - Rovigo non può essere la copia povera di Bolzano, ma deve offrire eventi differenti, disegnati e pensati in base alle esigenze della cittadinanza e delle famiglie che frequentano il centro. Stiamo già lavorando alla rivoluzione del Natale e sono sicuro che sarà un successo proprio come gli eventi del giovedì dedicati allo shopping».

NUOVO ASSESSORE

A settembre Pessa dovrà confrontarsi con il nuovo assessore al Commercio: ieri il sindaco ha infatti annunciato che è in procinto di lasciare la delega. «Sono orgoglioso del lavoro svolto ha detto Gaffeo -, con il manager si è creata subito un'intesa. Devo però abbandonare il commercio per dedicarmi ad altre questioni che richiedono molto impegno, cederò dunque questo importante incarico a una persona di fiducia e vigilerò affinché si continui sulla strada che abbiamo impostato con le categorie e i commercianti della città».

