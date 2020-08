COMMERCIO

ROVIGO Distanze potenziate e guanti per fare la spesa. L'innalzamento anche in Polesine della curva dei contagi ha improvvisamente cambiato le abitudini dei cittadini, tornati a praticare, nel giro di pochi giorni, agli accorgimenti del lockdown.

Basta entrare infatti in qualsiasi supermercato del Capoluogo per respirare l'aria di preoccupazione che pensavamo di esserci lasciati alle spalle in seguito all'allentamento delle misure di maggio e giugno. Più di qualche rodigino è infatti tornato a fare la spesa con i guanti usa e getta. In molti sono tornati ad indossare le mascherine con un maggiore potere filtrante, abbandonando dunque la comune mascherina chirurgica. Non solo.

DISINFETTANTE

L'abitudine di disinfettare, oltre alle mani, anche il carrello con cui si fa la spesa era andando via via scomparendo durante l'estate, ed è invece riapparsa in questi giorni in cui il Covid-19 è tornato a fare paura. Anche all'interno dei negozi le misure sono diventate più rigide; davanti ai banconi dei salumi sono infatti apparsi i nastri rossi e bianchi per obbligare i clienti al distanziamento, dal momento che l'insegna sul pavimento non sembra essere, in certi casi, efficace per assicurare le distanze sanitarie di sicurezza.

PROTEZIONI INDIVIDUALI

Le cassiere e i commessi sono tornati a indossare occhialoni in plastica protettivi, visiere e mascherine del tipo Fp2 per scongiurare possibili contatti con il virus. Meno gente anche nei locali e nei bar, in particolare gli anziani sembrano avere ridotto le ore di permanenza fuori casa per paura del contagio.

Anche ieri, ad esempio, dopo le 18 le vie della città sembrano svuotate, con poca gente in giro e un crescente clima di paura.

CITTÀ SVUOTATA

Molti rodigini certo sono ancora in vacanza, ma comunque un calo di persone in circolazione, in particolare alla sera, è ormai evidente, conseguenza anche dell'obbligo dell'uso della mascherina dopo le ora 18. Le temperature sono infatti ancora molto alte e indossare il dispositivo all'aperto per molti rappresenta comunque un disagio, ecco che scelgono di restare a alla sera rinunciando magari ad una passeggiata anche solo per prendere un caffè o un gelato.

RITORNO ALLE REGOLE

Dopo circa due mesi di liberi tutti, che aveva convinto in molti a disattendere anche le poche regole in vigore come l'uso della mascherina nei luoghi chiusi e il distanziamento sociale anche tra amici e conoscenti, in città è dunque tornato l'incubo dei contagi e anche chi passeggia lungo i marciapiedi del centro fa attenzione a mantenere le distanze di sicurezza prima di entrare nei negozi i clienti controlla attraverso la vetrina che il locale non sia affollato.

PAURA DEI GIOVANI

«Ora mi fanno paura i giovani spiega un'anziana in attesa di entrare in un panificio del centro -, In tanti sono stati in vacanza all'estero, frequentado la discoteca, e non hanno rispettato le regole di sicurezza. Abito davanti a un locale della città e dalla finestra ho sempre notato aperitivi affollati e zero distanze di sicurezza. In più occasioni ho visto ragazzi scambiarsi la sigaretta e il bicchiere. Non hanno mai smesso poi di salutarsi con i baci. Forse servivano sanzioni più pesanti e regole più rigide in attesa del vaccino».

