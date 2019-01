Disoccupati, 14 posti da impiegato in Tribunale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INSERIMENTI SOCIALIROVIGO Il Comune di Rovigo sta cercando 14 disoccupati a cui affidare mansioni d'ufficio in Tribunale. Il bando pubblicato lunedì da Palazzo Nodari per il progetto dal titolo Lavori a impatto sociale per Rovigo è finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo di persone in situazioni di svantaggio, che saranno impiegate in iniziative a supporto degli uffici giudiziari di Rovigo. La scadenza del bando è fissata al per il 31 gennaio. La Regione ha approvato e finanziato il progetto presentato dal Comune di Rovigo per...