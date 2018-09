Disinfestazioni nelle frazioni e poi toccherà al centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLARME SANITARIOROVIGO In città oggi inizia, anche se con settimane di ritardo, la lotta alle zanzare voluta dalla Regione. Il Comune ha dato il via alla disinfestazione straordinaria in centro e frazioni per contrastare la diffusione del virus West Nile, che a oggi conta in Polesine 42 contagi e tre decessi, tra cui una residente del centro. «Si tratta di una situazione di emergenza, ma sotto controllo e chiediamo la collaborazione di tutti - spiega Andrea Bimbatti, assessore all' Ambiente - l'intervento è aggiuntivo rispetto a quelli...