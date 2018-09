Disinfestazioni in arrivo per fermare la febbre del Nilo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀROVIGO È lotta estrema contro la febbre del Nilo: nei prossimi giorni partiranno nuovi interventi straordinari per la disinfestazione contro le zanzare Culex Pipiens. In coordinamento con la Regione e con l'Ulss 5, l'assessore all'Ambiente Andrea Bimbatti spiega che sono stati «predisposti degli interventi di somma urgenza, sia di tipo larvicida che adulticida». La stessa giunta regionale, con la l'assessore alla Sanità Luca Coletto, aveva spiegato a inizio agosto di avere posto in essere da mesi le misure necessarie per contrastare...