Disabili quasi tre scolari ogni cento

In Veneto, secondo i dati pubblicati in un report del Ministero dell'istruzione relativo agli alunni nell'anno scolastico 2017-18, gli studenti con disabilità sono il 2,6% del totale. Per il 68,4% (media nazionale) la disabilità è di tipo intellettivo, per il 3,2% di tipo motorio, per il 2,3% è una disabilità uditiva e per l'1,4% è di tipo visivo. Per il restante 24,7% dei casi si tratta di altro tipo di disabilità. Guardando poi alla nazionalità degli alunni, in Veneto gli alunni stranieri nell'anno scolastico 2017-18 erano il 13,3%...