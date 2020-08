PALAZZO NODARI

ROVIGO Aria di cambiamenti tra il personale del municipio. A settembre entreranno in servizio nuovi agenti di Polizia Locale e dipendenti di altri uffici comunali, successivamente ci saranno ulteriori assunzioni. Ma quello che bolle in pentola è una rotazione dei dirigenti comunali. L'amministrazione Gaffeo, infatti, sta valutando di approfittare dell'addio di Giovanni Tesoro e di Giampaolo Volinia per riorganizzare gli uffici e migliorare la produttività interna, forse sollecitati anche dalle proteste di alcuni professionisti per la lentezza burocratica di alcuni settori. Tesoro, ex comandante dei vigili, terminerà il suo servizio a Palazzo Nodari in autunno, ma già alla fine di questo mese libererà il suo ufficio dopo un periodo tutt'altro che sereno. Volinia, responsabile di Affari Generali e Cultura, matura in questi mesi l'età pensionabile e quindi lascerà il suo incarico per motivi anagrafici.

GIRO DI VALZER

L'ultima rivoluzione dell'organigramma dirigenziale è stato poco dopo l'insediamento di Edoardo Gaffeo, quando ha varato una rotazione di incarichi spostando Tesoro dalla Polizia locale ai Servizi Sociali di viale Trieste, mettendo al suo posto il collega degli Affari Generali Alfonso Cavaliere, sostituito, a sua volta, da Giampaolo Volinia. Questa triangolazione di dirigenti è stata una sorta di fulmine a ciel sereno all'interno del municipio. Per gli altri tre dirigenti (Michele Cavallaro, Nicoletta Cittadin e Cristian Scalabrin) non c'è stata alcuna modifica, ma con l'addio dei due colleghi vorrebbero evitare di trovarsi sommersi di incarichi e Gaffeo mira a scongiurare di affossare la macchina amministrativa in un periodo così delicato come l'emergenza Covid.

COMPETENZE ACCORPATE

L'obiettivo, quindi, è quello di prendere la famosa palla al balzo e cambiare le competenze integrando due nuove figure dirigenziali, con lo scopo di fluidificare le pratiche ed aumentare l'efficienza degli uffici, presto rimpolpati da nuove forze ottenute con i concorsi pubblici degli ultimi mesi. Queste rotazioni, poi, sono assolutamente consentite e persino suggerite dall'Anac, l'ente anticorruzione, proprio come misura organizzativa generale ad efficacia preventiva, che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione

IL CASO TESORO

Quello di Tesoro, però, è il caso più spinoso per l'Amministrazione. A giugno ha inoltrato una lettera ai suoi uffici per comunicare che si dimetterà con un anno circa di anticipo dal pensionamento, lasciando trasparire l'attrito con i colleghi e gli assessori. Tesoro era arrivato da Milano nel marzo 2015, durante il periodo commissariale di Claudio Ventrice dopo la caduta dell'amministrazione Piva, il primo dirigente della Polizia Locale con la qualifica ufficiale di comandante. Il rapporto con Massimo Bergamin è stato buono, ma con Gaffeo non c'è stata l'intesa necessaria per guidare il corpo municipale di polizia.

Alberto Lucchin

