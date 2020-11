«Non abbiamo cambiato idea. Siamo pronti a scendere in piazza contro le ingiustificate chiusure decise dal Dpcm». Paolo Furegato e Laura Vallin, i due organizzatori della manifestazione che si terrà, questa sera, alle 20, in piazza Matteotti, per dire no allo stop alle 18 di bar e ristoranti e alla chiusura di palestre e centri sportivi, confermano l'appuntamento con la protesta che porterà in centro anche delegazioni di imprenditori di alte città del Veneto. Sono circa 300 gli aderenti, ma visto il tam tam che si è creato sui social, le presenze potrebbero anche sfiorare il mezzo migliaio. Un'ipotesi che preoccupa non poco l'Amministrazione comunale per il rischio di assembramenti difficilmente controllabili che potrebbero mettere a rischio la sicurezza della città anche sul fronte dei contagi. Senza contare il rischio dell'arrivo in centro di qualche gruppo violento, come accaduto in questi giorni in molte città italiane.«Siamo pronti a scendere in piazza in modo pacifico ha spiegato Furegato, rappresentante del mondo delle palestre -, non capiamo i timori di chi mette in dubbio la sicurezza dell'evento. Ci sarà ovviamente l'uso della mascherina e si tratterà di una protesta dai toni controllati. Chi andrà fuori dalle righe, con frasi o atti violenti, verrà immediatamente allontanato». Durante l'evento di stasera gli organizzatori daranno voce ai ristoratori, albergatori e ai proprietari di palestre e centri sportivi che racconteranno le difficoltà affrontate per adeguare le proprie attività alle norme anti Covid per poi subire una nuova improvvisa chiusura, decisa dall'ultimo Dpcm.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA