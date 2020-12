SCUOLA

ROVIGO Mentre in altre province ci sono Uffici scolastici e presidi ancora al lavoro per completare l'attribuzione delle supplenze, in Polesine per tre docenti con diploma magistrale conseguito entro il 2001-2002, depennati lo scorso luglio dalle Graduatorie a esaurimento (Gae) e licenziati, sono arrivate novità che hanno riaperto le loro vertenze disponendo la conferma dei contratti di lavoro stipulati e il reinserimento nelle graduatori della scuola primaria e dell'infanzia provinciali.

DECRETO DI REINSERIMENTO

È l'effetto del decreto di reinserimento che fa seguito ad alcune ordinanze del Consiglio di Stato che hanno sospeso, in questi particolari casi, una precedente sentenza negativa del Tar del Lazio: le ordinanze hanno rilevato, infatti, che per i diplomati magistrali ante 2001-2002 destinatari di contratti di lavoro a temi indeterminato e di atti di immissione in ruolo senza apposizione della clausola di riserva, non è emerso dai provvedimenti amministrativi il riferimento se essi siano effettivamente ritenuti dall'amministrazione legittimati a chiedere l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e ciò influisce quindi sulla concreta possibilità di ottenere incarichi di supplenza per l'ipotesi in cui l'amministrazione, in esecuzione della sentenza appellata, dovesse procedere allo scioglimento dei relativi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, costituiti in pendenza del giudizio di primo grado.

TITOLO ABILITANTE

Più volte la giustizia amministrativa ha negato al diploma magistrale la qualifica di titolo abilitante. Ma le ordinanze sospensive adottate dal Consiglio di Stato, secondo alcune interpretazioni, sembrerebbero dimostrare che c'è incertezza sul fatto che questo personale, dopo anni di precariato e dopo essere entrato nei ruoli, a volte senza clausola rescissoria e senza riserva, debba essere licenziato e depennato dalle graduatorie, e che piuttosto l'unica via uscita per la questione dei diplomati magistrale debba essere politica, per stabilire la titolarità dei docenti della scuole dell'infanzia e primarie che hanno insegnato per anni, superando l'anno di prova e venendo impiegati regolarmente nelle materie di insegnamento assegnate loro. A questa rivendicazione dei sindacati della scuola si aggiunge, tuttavia per effetto del Dpcm dello scorso 3 novembre, la sospensione dello svolgimento delle prove scritte del concorso straordinario partito il 22 ottobre per l'immissione in ruolo di 32mila docenti su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. Anche nel flash-mob davanti alla Prefettura di Rovigo lo scorso 14 ottobre i rappresentanti di Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola Rua, Gilda Unams e Snals Confsal avevano chiesto la sospensione delle procedure concorsuali e di trasformare il concorso in una graduazione delle posizioni dei candidati per titoli, senza alcuna esposizione al rischio contagio.

LE DOMANDE

Le istanze inoltrate in Veneto per il concorso straordinario sono state 5.307 per 3.111 posti di insegnante alle scuole medie e superiori del territorio.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

