ROVIGO Messa speciale quella officiata ieri mattina, con la supervisione dal vescovo Monsignor Pierantonio Pavanello, dai parroci don Andrea Varliero e don Christian Malanchin, sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo Apostolo a San Bortolo.

Favoriti da un clima a dir poco estivo, con temperatura ben al di sopra di quelle registrate nelle ultime giornate, i due parroci hanno potuto dare inizio al nuovo cammino dei sacramenti. E cosa poteva esserci di più bello, se non quello di avere un battesimo assieme a una comunione? Ossia due dei tre sacramenti più importanti per la vita di un giovane credente, fatti nello stesso giorno. «Siamo stati tanto contenti anche per il bel clima venutosi a creare tra le famiglie e i bambini, il tutto vissuto nel distanziamento sociale in totale sicurezza e armonia - spiega don Andrea Varliero - abbiamo potuto impartire la comunione a 13 bambini e al contempo effettuare il battesimo di due gemelline: Virginia e Atina. Battesimo e Comunione che vanno a braccetto, visto che è la vita che chiede di essere ascoltata e di continuare».

La messa è stata officiata all'aperto grazie alla mattinata soleggiata, con un massimo di 300 posti a sedere. «In caso di maltempo, abbiamo già previsto che le celebrazioni dei sacramenti di prima comunione e cresima saranno effettuate all'interno della chiesa, ma solo per genitori e bambini, con un massimo di 100 posti a sedere - precisa don Andrea - sono diverse le giovani famiglie che stanno chiedendo di poter battezzare i propri figli in quello che è un percorso naturale. Stiamo lavorando insieme al vescovo, sono direttore dell'Ufficio catechistico e dopo avere svolto un recente incontro a livello di Triveneto, posso dire che anche tutto il resto del Nordest si muoverà in questa nostra direzione. Anche le altre parrocchie polesane e non, si stanno muovendo in questa direzione e stanno prendendo coraggio».

