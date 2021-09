Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DIOCESIROVIGO Una giornata di preghiera e riflessione lungo le rive del Po per discutere della risorsa più preziosa: l'acqua. È proprio l'acqua l'elemento scelto dall'Ufficio per la Pastorale sociale della diocesi di Adria-Rovigo come protagonista della Giornata per il Creato che si terrà venerdì. Non a caso, i luoghi per celebrare la giornata sono due comuni che sorgono a ridosso del Grande fiume: Melara in provincia di Rovigo e Ostiglia...