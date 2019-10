Digitalizzazione delle micro-imprese Parte il corso gratuito di AttivaMente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMPRESE DIGITALIROVIGO Inizierà in questi giorni il progetto AttivaMente Academy, la scuola di formazione gratuita con sede a Villanova del Ghebbo che mira a promuovere la digitalizzazione in Polesine. A guidare il progetto è Emanuele Masiero, consulente per la trasformazione digitale delle imprese che, insieme ad altri giovani colleghi, ha voluto condividere le sue competenze con tutti coloro in possesso di partita Iva interessati alle potenzialità del digitale. Per accedere ai contenuti di AttivaMente è possibile visitare il sito web...