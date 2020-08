IL CASO

ROVIGO C'è anche un calciatore polesano tra quelli presenti nel traghetto della tratta Olbia-Civitavecchia dello scorso 14 agosto dove era stato riscontrato un caso di positività. Si tratta di Nicola Bonfà, 38 anni, difensore dell'Union Vis Lendinara, residente a Badia, dipendente della Uponor Srl con sede a Crocetta. Il difensore biancorosso si è sottoposto a tampone a sue spese, nella giornata di giovedì, chiedendo anche di poter effettuare il test sierologico, per scongiurare ogni possibile dubbio.

LA SQUADRA

L'allenatore Luca Boldrin ha così commentato la notizia: «Prima di fare qualsiasi commento è bene sia fatta chiarezza: siamo in attesa dei risultati del test». In realtà, dopo avere telefonato a vari dirigenti della gloriosa società polesana, si è appunto appurato che le voci giunte giovedì sera, ossia che ci fosse un possibile caso di positività al Covid-19, non erano veritiere, ma anzi si tratta solo di una misura precauzionale, presa da Nicola Bonfà in accordo con l'Union Vis. «Non abbiamo alcun caso di positività, si tratta solo di un nostro tesserato che di ritorno dalla Sardegna è stato convocato per sottoporsi al tampone - spiega il capitano Marco Antonioli - Il nostro compagno di squadra ha momentaneamente sospeso l'attività in via cautelare, quindi fino a quando non si avrà l'esito del tampone per noi non c'è nessun caso».

IL MESSAGGIO

Anche Nicola Bonfà ha ricevuto il seguente avviso: «Gentile cliente, sul suo traghetto c'era un positivo, la invitiamo a monitorare le sue condizioni di salute». L'avviso del possibile contagio è arrivato ai passeggeri imbarcati a bordo del battello che faceva la tratta Olbia-Civitavecchia lo scorso 14 agosto. La notizia è giunta tramite una mail, inviata da un sito di prenotazione di traghetti della compagnia di navigazione Grimaldi Lines. Nel testo si sottolinea di inoltrare l'«importante comunicazione» a nome del ministero della Salute. A lasciare perplessi i destinatari sono stati i tempi dell'avviso, giunto nelle caselle web solo otto giorni dopo il presunto contatto, ossia il 22 agosto. Nessun pericolo per il momento, nè per Bonfà nè per i suoi compagni di squadra dell'Union Vis, che proseguono gli allenamenti e le prime amichevoli, in vista dell'inizio della stagione, che dopo la decisione della Figc Veneta di annullare il Trofeo Regione di Prima categoria è slittato a fine settembre, con l'apertura del campionato.

La società di Lendinara è inserita nel girone D, lo stesso di Rovigo, Loreo, Tagliolese, Granzette, Beverare, Guarda Veneta-Crespino, Cavarzere, Pettorazza Grimani, Fiessese.

LA CARRIERA

Nicola Bonfà vanta trascorsi in Promozione sia con Union Vis che con Cerea, ma anche in categorie più alte, avendo giocato anche nel Rovigo. «Siamo sicuri circa il fatto che non sia positivo - dicono dalla dirigenza lendinarese - Se il caso fosse grave sarebbero stati sospesi allenamenti e amichevoli. Invece il nostro tesserato ha solo osservato la disposizioni del Ministero della Salute, sottoponendosi al tampone, come da indicazioni sia della compagnia dei traghetti sia del Governo e della Regione. Quindi noi non siamo per niente preoccupati».

A giorni si saprà l'esito del tampone, al quale il 38enne badiese si è sottoposto un paio di giorni fa, dopo essersi recato in vacanza in Sardegna, uno dei luoghi più monitorati di questo rovente finale estivo, visti i tantissimi casi di contagi riscontrati. Per il calcio polesano dilettantistico si tratta del primo caso di tampone, anche se bisognerà abituarsi da qui in avanti. «Da noi tutti i giocatori sono attenzionati - concludono dalla dirigenza dell'Union Vis - È prevista la misurazione costante ogni giorno della temperatura, prima di ogni accesso alle sedute di allenamento».

Marco Scarazzatti

