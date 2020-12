PANDEMIA

ROVIGO Il virus continua a picchiar duro anche in Polesine, che nel giro di una giornata piange altri dieci morti e vede altre 89 persone contagiate. Anche se per il quinto giorno consecutivo il numero delle guarigioni accertate è stato superiore a quello delle nuove positività, ieri 117, con 2.745 persone attualmente positive e 3.470 in isolamento domiciliare, la situazione epidemica polesana è ancora quella di un mare in tempesta con gli ospedali chiamati a far fronte a continue ondate di ricoveri. E, anche se all'orizzonte, sembra apparire, quasi come un miraggio, la terraferma, per effetto dell'avvio delle vaccinazioni con la previsione 13.650 di dosi in arrivo in Polesine entro il 25 gennaio, il percorso per arrivare a un approdo sicuro è ancora lungo.

Nonostante i cinque pazienti che si sono spenti mentre si trovavano ricoverati, un 83enne di Rovigo e una 85enne residente fuori provincia che erano in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo, e un 88enne bassopolesano, una 91enne altopolesana ed un 79enne residente in un'altra provincia, restano infatti ancora 135 i pazienti ricoverati, a conferma di un continuo ricambio e di una pressione sugli ospedali che non si allenta.

Il peso maggiore è sempre sul San Luca, dove ci sono 94 pazienti in Area medica e semintensiva e 17 in Terapia intensiva, 10 sono invece in Malattie infettive a Rovigo e sempre a Rovigo c'è un ulteriore paziente in Rianimazione, nonché una donna che, positiva, è stata ricoverata per altra causa in Ostetricia e Ginecologia, mentre all'ospedale di Adria ci sono 3 pazienti in Psichiatria e 9 nella nuova Area medica. Questo senza contare i degenti dei due ospedali di comunità negli ospedali di Trecenta ed Adria. E senza contare i tanti positivi che si trovano nelle case di riposo. In questo momento sono 288, in otto strutture, mentre in totale sono 14 su 20 le Rsa con almeno un caso fra ospiti e operatori.

CASE DI RIPOSO

Fra queste non figura più la Casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine, dove si è spento definitivamente anche il secondo focolaio dopo il primo nella prima ondata, che aveva interessato però, l'area dei disabili. Fra le nuove positività di giornata, quelle di altri sei operatori, 93 in tutto, e di altri sette ospiti. Tre altri operatori sono risultati contagiati alla Casa Albergo di Lendinara, che resta il focolaio principale con 81 ospiti e 29 operatori positivi.

Cinque ulteriori ospiti sono invece risultati positivi al Csa di Adria, che con 64 ospiti e 11 operatori positivi è ora il secondo focolaio per contagi fra gli ospiti, avendo superato quello di Villa Agopian di Corbola, dove ora risultano 59 ospiti e 18 operatori positivi. Subito dopo viene l'Iras di Rovigo, la struttura più grande del Polesine, con un ulteriore contagio accertato fra gli ospiti e il totale che si attesta a 38 ospiti e 11 operatori positivi.

Ulteriori positività, di un ospite e due operatori, nella Rsa San Martino di Castelmassa, che conta 20 ospiti e 10 operatori positivi, e di un ulteriore operatore della casa di riposo Sant'Anna di Villadose, dove ci sono in tutto 11 ospiti e 5 operatori positivi.

DECESSI IN AUMENTO

Lo stillicidio di decessi interessa direttamente le case di riposo. Se, infatti, cinque morti dell'ultimo bollettino sono state fra i ricoverati in ospedale, due dei quali non polesani, sette sono invece i decessi Covid territoriali, proprio fra gli ospiti delle strutture residenziali. Il totale dei residenti in provincia di Rovigo che si sono spenti con positività al virus è salito infatti a 203, 10 in più rispetto al dato di domenica mattina. In una settimana i morti sono stati ben 34, quasi una media di cinque al giorno.

Per capire il peso di questo numero, basti pensare che nella prima ondata, dall'inizio dell'epidemia fino al 10 settembre, i polesani morti con Covid erano stati 36. In sette giorni, quindi, quasi lo stesso numero di morti che in sette mesi. Dal punto di vista dell'incidenza, ovvero il rapporto fra nuovi casi ed il numero di persone sottoposte a test, il dato rimane attorno al 6,5%, scendendo di un decimale, 6,43%.

TAMPONI

Nell'ultimo bollettino, fra l'altro, si dà conto di un numero di tamponi inferiore rispetto alla media dell'ultimo periodo, 1.816 in tutto, 399 molecolari e 1.417 antigenici rapidi, anche perché, con le scuole chiuse, le Usca sono state chiamate anche a compiti di assistenza dei pazienti oltre che di esecuzione dei test.

Francesco Campi

