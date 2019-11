Dieci milioni di fondi a tassi agevolati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Bancadria Colli Euganei ha stanziato un plafond di pronto intervento pari a 5milioni di euro destinato a tutti gli operatori, soci e clienti, appartenenti ai settori della pesca e del turismo danneggiati dalla mareggiata che ha colpito il Delta. Una possibilità in più per chi ha subito un danno che per avere informazioni circa la disponibilità del plafond nelle filiali presenti nelle zone colpite. Si tratta di finanziamenti fino a 30mila euro e durata fino a 36 mesi che verranno regolati al tasso agevolato dell'1% e saranno evasi con...