Una condanna a oltre 10 anni per i due Titti, nome con il quale i due spacciatori di eroina, Destiny Osemeke, 32 anni, e Gideon Acha, 31 anni, entrambi nigeriani, si facevano chiamare dai numerosi clienti, contando con questo stratagemma di confondere le acque nel caso i consumatori fossero stati interrogati dalla polizia. Cosa che effettivamente è avvenuta, con i dubbi sorti negli uomini della Mobile che hanno indagato a fondo nello spaccio in città, superati grazie ai riscontri arrivati dalle telecamere. Ieri il collegio presieduto dal giudice Nicoletta Stefanutti ha condannato Osemeke a 5 anni e 2 mesi e Acha a 5 anni, anche se per entrambi è stata disposta la scarcerazione con divieto di dimora in Veneto. Le difese erano affidate agli avvocato Francesca Ledda e Francesca Claudi, con la prima che è riuscita a contenere l'aumento di pena dovuto all'aggravante della vendita a minori, per una cessione a una ragazza non ancora 18enne contestata a Osemeke.

L'operazione che il 4 dicembre scorso ha portato al doppio arresto, chiamata appunto Titti, con l'esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere per Osemeke e Acha, è il punto di arrivo di un'indagine capillare, che ha portato a tratteggiare la mappa del consumo di eroina in città. E a individuare alcuni dei venditori. I due Titti, ma anche altri otto indagati. Nell'indagine, avviata a inizio 2019, ma che è andata a ritroso ricostruendo anche i movimenti dell'anno prima, sono state documentate un centinaio di cessioni di marijuana, circa 250 di cocaina e ben 800 di eroina. Acha era già stato arrestato in flagranza lo scorso 15 novembre, beccato a vendere una dose di eroina in via Badaloni a un trentenne, mentre ne nascondeva in bocca altre sei, che ha inghiottito al momento del controllo: per questo, a gennaio era stato condannato a 3 mesi e 10 giorni.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA