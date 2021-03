DIDATTICA A DISTANZA

ROVIGO I bambini con disabilità e bisogni educativi speciali potranno seguire le lezioni a scuola con un gruppetto di compagni a rotazione e per chi è senza tablet o pc gli istituti metteranno a disposizione dei dispositivi. È tempestiva la risposta degli istituti comprensivi di Rovigo, che al passaggio della regione in zona rossa si sono organizzati rapidamente per garantire la didattica a distanza per tutti e quella in presenza per i giovanissimi con necessità particolari. Sabato mattina i dirigenti scolastici dei comprensivi del capoluogo, cui si è unito anche il preside della scuola paritaria Sichirollo, hanno concordato in un incontro le linee di lavoro comuni per l'applicazione della didattica a distanza integrata che da ieri coinvolge anche i bambini dai 3 anni alla terza media.

BISOGNI SPECIALI

Il nodo era soprattutto quello della gestione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, che per decreto devono poter seguire le lezioni in presenza. Il Ministero dell'Istruzione ha infatti disposto che si valuti il coinvolgimento di piccoli gruppi di compagni di classe per garantire l'inclusione e il rapporto col gruppo dei pari. Per poter applicare quest'indicazione i dirigenti scolastici rodigini hanno ideato un sistema a rotazione: i bambini interessati potranno seguire le lezioni in aula con l'insegnante e un gruppetto di compagni di classe, che cambierà ogni giorno in base a una rotazione per non rischiare di vanificare l'obiettivo. «Si attuerà un sistema a rotazione facendo ad esempio frequentare in presenza il lunedì gli alunni con cognome dalla A alla D, il martedì quelli dalla E alla J e così via. A nostro avviso è un metodo che rispetta sia lo spirito delle norme e il bisogno di inclusione, sia la libertà di scelta delle famiglie», spiega Fabio Cusin, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Rovigo 3. Ieri e oggi tutti gli studenti seguono le lezioni da casa, ma da domani potranno tornare a scuola gli alunni speciali le cui famiglie richiederanno la frequenza entro stamattina. Saranno mattinate da trascorrere collegati a pc e tablet per tutti gli altri alunni, con orari calibrati in base all'età, e anche i piccoli delle scuole dell'infanzia insieme ai genitori si collegheranno con le maestre e i compagni per un'ora o due al massimo per mantenere le relazioni e fare le attività proposte. Per far fronte a questa fase, le scuole daranno in comodato d'uso dei dispositivi alle famiglie che ne faranno richiesta.

PC IN PRESTITO

«Daremo in comodato d'uso i dispositivi fino a esaurimento delle disponibilità, dando la precedenza agli studenti di terza media, che sosterranno gli esami a fine anno dice Cusin Nei mesi scorsi grazie ai fondi arrivati dal Ministero abbiamo fatto acquisti per essere pronti, credo riusciremo a dare risposte a tutti». Pronti, dunque, per la didattica a distanza integrata, anche se chi lavora nella scuola sa che è una modalità non in grado di soddisfare le necessità degli alunni, soprattutto quelli più giovani. «Tra i bambini che hanno frequentato la prima elementare nello scorso anno scolastico, seguendo a distanza le lezioni negli ultimi tre mesi dell'anno, una quota significativa ha avuto bisogno di essere nuovamente scolarizzata all'inizio di quest'anno scolastico - constata con rammarico Cusin Peraltro rilevo che da settembre abbiamo avuto 25 classi tamponate e solo in due casi è stato riscontrato un alunno positivo oltre al caso indice, segno che le regole funzionano e i contagi non avvengono a scuola».

Ilaria Bellucco

