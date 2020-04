AULE VIRTUALI

ROVIGO Le aule sono ormai desolate, la campanella non suona per nessuno, ma il Liceo Celio Roccati di Rovigo non si è fermato. La scuola, da sempre emblema di compartecipazione, di un contatto e confronto che è tanto culturale quanto umano, vive un momento di crisi profonda e di ripensamento.

I ragazzi sono abituati quotidianamente a costruire il loro essere, il loro pensiero, il loro futuro grazie all'incontro, allo scambio propositivo e vivace; il loro concetto di scuola, ormai radicato, si fonda su un lavoro in classe che poi è consolidato da quello domestico e poi controllato dai docenti. Da oltre due mesi non è più così.

L'emergenza sanitaria di questo periodo ha sovvertito ogni ordine precedente, lasciando nell'incertezza più totale tutto il mondo della scuola: docenti, dirigenti, studenti e famiglie. Nell'assenza di una normativa in merito, tutti hanno fatto affidamento esclusivo al senso del dovere e anche al legame affettivo che per convenzione trovano nel luogo scuola l'occasione di confronto, di crescita e socialità. Ora questa scuola non c'è, è stata messa in pausa a tempo forse indeterminato e per un po' si affida solo al senso di responsabilità e dovere.

Il Celio Roccati, il liceo umanistico più grande e prestigioso del nostro territorio, continua il lavoro quotidiano, cercando di mantenere accesi i valori di cui è sempre stato portatore: non solo la cultura e la formazione dei ragazzi, ma anche il contatto con le famiglie.

A seguito di circolari e confronti, la didattica a distanza ha preso il via con risultati positivi: i ragazzi sono responsabili, i docenti hanno attivato ogni possibile canale di comunicazione, il personale tecnico e amministrativo fa da supporto per le difficoltà che emergono, i consigli di classe non sono stati cancellati.

Tutte le riunioni e i corsi sono avvenuti mediante collegamento online, al fine di permettere l'incontro, seppure virtuale, tra i docenti delle classi, la dirigente Anna Maria Pastorelli, i rappresentanti degli studenti e dei genitori. L'occasione del dialogo è preziosa per uno scambio valutativo su modi e tempi della nuova organizzazione che, dopo una partenza burrascosa e impacciata, si sta rivelando proficua, anche se non sostituirà mai la didattica tradizionale. Il riscontro diretto tra i convenuti permette di ricalibrare alcuni dettagli, ma soprattutto crea maggiore solidarietà e collaborazione. Le famiglie stanno apprezzando l'impegno profuso per non trascurare il lavoro dei giovani, perchè non si interrompano la loro istruzione e l'abitudine all'impegno quotidiano. La scuola ha anche fornito agli studenti in difficoltà il prestito di tablet e il supporto tecnico necessario. In questo clima così incerto e difficile, il risultato più positivo è offrire continuità nel lavoro dei ragazzi, ma anche il contatto umano di cui hanno bisogno e per cui spesso dicono: «Non pensavamo di arrivare a pensarlo, ma non vediamo l'ora di tornare in classe!».

Sofia Teresa Bisi

