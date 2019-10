«Dico no al terzo mandato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAROVIGO «Terzo mandato? Mi preoccupo di più del programma elettorale, io non farei più di dieci anni la stessa carica». A dirlo è Nadia Romeo, esponente del Partito democratico, commentando la situazione politica del centrosinistra veneto e polesano all'indomani dei risultati definitivi delle elezioni regionali in Umbria, dove il suo partito, in alleanza con il Movimento 5 Stelle, si è fermato al 37 per cento (22,3 il dato del pd stesso). Romeo ritiene che l'argomento prioritario in vista dell'appuntamento primaverile alle urne...