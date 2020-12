LA TESTIMONIANZA

PORTO VIRO Cinquanta anni, nessuna patologia, un'attività imprenditoriale nel settore ortofrutticolo che già da febbraio l'aveva portato ad adottare, in famiglia e per tutti quelli che ruotavano attorno alla ditta, misure di prevenzione più stringenti di quelle poi imposte durante il lockdown. Eppure, nella seconda ondata dell'epidemia, il portovirese Marco Turri ha vissuto il dramma del contagio al Covid-19, della diagnosi di una polmonite bilaterale e del ricovero per diciotto giorni al San Luca di Trecenta.

IL CONTAGIO

Come ha scoperto di essere malato? «È partito tutto con la positività di mia moglie, asintomatica. Inizialmente risultavo negativo, ma mentre mi trovo in isolamento fiduciario, sono comparsi febbre e tosse. Il mio medico, il dottor Orlando Grossato, dopo un'ecografia ai polmoni da cui non risulta nulla, mi ha prescritto una terapia per l'influenza. Ma i sintomi persistevano perché non era una semplice influenza. Nel giro di cinque giorni il mio quadro clinico è cambiato radicalmente: era positivo al Covid e da una seconda ecografia mi viene riscontrata la polmonite bilaterale».

A questo punto cosa è successo? «Secondo il mio medico le mie condizioni richiedevano il ricovero e lui stesso ha chiamato il 118. Arrivata l'ambulanza, i sanitari, protocolli alla mano, sostenevano che non era necessario e se ne sono andati. A nulla è valsa mostrare la diagnosi medica che dimostrava la gravità e la velocità del peggioramento. Solo un successivo intervento del medico mi ha permesso di essere ricoverato all'ospedale San Luca di Trecenta, al reparto Covid 2, dove ho trascorso 18 giorni con diagnosi di polmonite bilaterale da Coronavirus e iniziando subito le cure terapiche».

IN OSPEDALE

Come ha affrontato il ricovero? «Mi sono completamente affidato al personale medico, seguendo le cure e affrontando la situazione con la determinazione di guarire. Ho instaurato un bellissimo rapporto di amicizia con il mio compagno di stanza e questo ha dato a entrambi la forza per vincere la malattia. Non ho mai raggiunto fasi estreme perché la tempestività d'intervento ha evitato spiacevoli complicanze e in questo senso, forse, di fronte a una malattia che colpisce e si aggrava così repentinamente, tempi e protocolli andrebbero rivisti».

Lei ha festeggiato il compleanno in ospedale. «Il 24 novembre ho compiuto 50 anni in una situazione che non dimenticherò mai, sostenuto virtualmente dall'affetto di parenti e amici, come pure dal personale sanitario. Anzi, in quei giorni ho toccato con mano la condizione reale di lavoro dei medici, degli infermieri e di tutto il personale. Sono riconoscente alla dottoressa Loredana Arduin, alla dottoressa Cristina Legorini e a Laura, Alena, Mercedes, Nicol e tante altre infermiere che si sono alternate nel reparto mostrando grande professionalità, sensibilità e attenzione alle condizioni dei pazienti, mettendoci anima e cuore in condizioni tutto fuorché normali. Per me sono stati degli angeli e meritano tutto il rispetto e la gratitudine per ciò che stanno facendo per affrontare questa epidemia virale. Basti pensare che per un'operazione apparentemente semplice come la vestizione e la svestizione a ogni turno, richiede circa 30-45 minuti».

Sul piano personale e quello lavorativo, era già mediamente più attento al problema Covid. Cosa le ha dato in più questa esperienza? «Mi sono reso conto che il virus può colpire chiunque in modo improvviso, anche persone che come me non erano mai state in un letto di ospedale. Sto sensibilizzando parenti e amici a rispettare sempre le regole imposte per contrastare la pandemia, a non abbassare la guardia in alcun contesto. La mia è una semplice storia a lieto fine di Covid-Sars 19. Ora sono a casa, in convalescenza. La mia normalità mi aspetta, come pure la mia vita».

Enrico Garbin

