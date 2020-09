CORONAVIRUS

ROVIGO Il tampone consigliato è servito a scoprire una positività che altrimenti sarebbe probabilmente passata inosservata. Perché si tratta del contagio di un giovane bassopolesano, appena maggiorenne, di ritorno da una vacanza in Sardegna, che è completamente asintomatico. Tuttavia, come previsto dall'ordinanza emessa dal presidente della Regione lo scorso 27 agosto, ha scelto di sottoporsi al test che è stato previsto, in forma gratuita e volontaria, proprio per quanti rientrino in Veneto dopo un soggiorno in Sardegna. A differenza, invece, dei tamponi per chi torna da viaggi in Croazia, Grecia, Spagna e Malta, che sono obbligatori.

IL QUADRO GENERALE

La positività del giovane bassopolesano, posto in isolamento domiciliare, è l'unica emersa ieri: il totale dei contagi fra i residenti in Polesine dall'inizio dell'epidemia sale così a 544, ma resta stabile a 71 il numero delle persone attualmente positive in provincia, perché ieri si è registrata anche una nuova guarigione, la numero 437. Il dato meno rassicurante riguarda il numero delle persone con sintomi rilevanti, che restano ancora un numero ridotto, ma sono tornate a riaffacciarsi dopo una parentesi in cui sembrava che il Covid si fosse indebolito e si manifestasse solo in forme lievi, se non addirittura asintomatiche. In questo momento ci sono due pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive all'ospedale di Rovigo e una terza persona che da domenica è stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva, sempre nell'ospedale del capoluogo.

TRACCIAMENTI

Campanelli di allarme di una situazione che non va sottovalutata. E non lo fanno certo gli operatori dell'Ulss Polesana, in particolare quelli del Servizio Igiene e sanità pubblica, che anche in queste ore continuano senza soste nell'opera di tracciamento e isolamento dei contatti dei casi positivi. Un'opera fondamentale che ha dimostrato la propria efficacia nel recente passato. Le persone attualmente in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva sono 410, con una leggera flessione rispetto a domenica, ma con una costante oscillazione dovuta alla continua scoperta di nuovi contagi. Sono saliti a 74.830 i tamponi eseguiti complessivamente in Polesine, su una platea di 30.229 persone.

