IL BOLLETTINO

ROVIGO Segnali contrastanti in una giornata che, fortunatamente, non registra ulteriori lutti dovuti al Coronavirus, ma purtroppo fa emergere altre 21 positività, con il totale che supera il muro delle 400 persone da inizio epidemia: 403. E con i nuovi casi torna a salire il numero delle persone in isolamento domiciliare, 632. Resta stabile il numero dei ricoverati, 42, ma il numero di persone in Terapia intensiva, invece, si riduce a 6, perché una persona è stata trasferita in un reparto a minore intensità, con altre due che sono state estubate e staccate dai respiratori meccanici e che, dopo il periodo di svezzamento respiratorio, così come si chiama tecnicamente la fase di riadattamento alla respirazione autonoma, dovrebbero a loro volta uscire dalla rianimazione.

LE GUARIGIONI

Sale, poi, il numero dei guariti, che con quello attestato ieri fa 90. Ma proprio sul fronte delle guarigioni c'è anche il primo caso di persona ufficialmente dichiarata guarita e trovata nuovamente positiva. Una scoperta che pone più di un interrogativo al quale al momento è difficile, se non impossibile, dare risposte certe. Si va, infatti, nel campo delle ipotesi. È successo nell'ambito del nuovo screening all'interno della Casa Sacra Famiglia di Fratta, primo vero focolaio polesano, che si è in qualche modo riaperto perché i risultati dei nuovi test hanno portato alla luce 7 casi di positività. E se un altro dei casi di giornata è quello di un 26enne altopolesano, che aveva avuto un contatto in ambito familiare con un altro caso positivo, ben 13 casi dei 21 emersi ieri sono riconducibili allo screening avviato fra i lavoratori di Finpesca e Pfn Trasporti. Tutti asintomatici o comunque con sintomi lievi, già in isolamento domiciliare e con le due aziende che erano chiuse, su base volontaria, dal 10 aprile.

NUOVI SCREENING

Anche il nuovo monitoraggio avviato il 20 aprile alla Casa Sacra Famiglia di Fratta, nell'ambito dei controlli ciclici, ha fatto emergere due sorprese, entrambe non certo confortanti. La prima, purtroppo non del tutto imprevedibile, il fatto che nonostante tutte le rigide misure prese dopo la scoperta del primo contagio interno, si siano avuti altri 7 nuovi casi, tutti nel nucleo che ospita i disabili psichici. Soggetti che, come più volte ribadito, per le loro stesse caratteristiche rendono difficoltosa l'applicazione di misure che possano evitare contatti fisici. Quello che non era previsto è che fra le nuove positività vi fosse quella di una ospite che era già risultata contagiata ma che era poi stata dichiarata guarita dopo il doppio tampone di conferma. Come spiega il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, «la positività dei primi ospiti disabili a Fratta, scoperta a partire dall'accertamento del contagio di una Oss, era stato il primo episodio all'interno di una struttura residenziale. Erano risultati positivi 27 ospiti, due erano poi guariti. Una di queste, una signora di 58 anni, che era stata dichiarata guarita l'8 aprile dopo i due tamponi, eseguiti a distanza di almeno 24 ore come prevedono i protocolli, è nuovamente risultata positiva. È un caso di studio. Il primo caso di ripositivizzazione che registriamo in Polesine, anche se non il primo in assoluto. È la conferma di come la storia di questo virus la stiamo scrivendo giorno per giorno. Quali possono essere le spiegazioni? Non sono un ®

virologo ma una delle ipotesi che sta emergendo a livello scientifico è che il virus, che ha come sedi principali faringe e naso, ed è lì che con il tampone andiamo a cercarlo, possa scomparire dalle alte vie respiratorie rimanendo nascosto a livello polmonare per poi dare una nuova infezione».

I FOCOLAI

Nella struttura di Fratta, dopo il nuovo screening risultano ad positivi 32 ospiti del nucleo disabili, 3 ospiti del nucleo anziani e 12 operatori. Per quanto riguarda il resto delle strutture residenziali, due, perché uno è guarito, gli ospiti positivi alla Piccola Casa di Padre Leopoldo, un dipendente di Villa Tamerici e 61 ospiti del nucleo disabili e 17 operatori degli Istituti Polesani di Ficarolo.

Francesco Campi

