Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INIZIATIVEROVIGO Dalle uscite in città ai laboratori creativi, anche in autunno sono mille le attività per le persone con disabilità che vivono alla comunità Il Diamante, gestita a Rovigo dall'impresa sociale Abilo. Piccole e grandi idee che riempiono le giornate non solo di cose da fare, ma soprattutto di relazioni ed emozioni positive. E in queste settimane sono tornati all'opera anche i volontari, la cui presenza in comunità era stata...