SANITÀ

ROVIGO Nella lotta contro il Coronavirus sono in arrivo due importanti novità. La prima riguarda i tamponi e la capacità di aumentarne l'esecuzione grazie all'avvio delle analisi che anche l'Ulss 5 potrà fare in casa. Da oggi, infatti, spiega il direttore generale Antonio Compostella, «partirà l'attività di analisi dei tamponi anche a Trecenta, dove avevamo uno strumento che è stato riconvertito e riadattato, acquisendo pezzi specifici. È un estrattore che sarà in grado di processare i tamponi e dovremmo arrivare, kit permettendo, alla capacità di circa 200 tamponi al giorno, che si aggiungono a quelli che continueremo a inviare al laboratorio della Microbiologia di Padova, che verrà ulteriormente potenziato. Si tratta di un bell'aiuto soprattutto per le situazioni in cui c'è bisogno di una risposta in tempi rapidi. Come già detto, inoltre, è in arrivo anche una macchina all'ospedale di Rovigo acquistata da Regione per una filiera di analisi completamente interna all'Ulss Polesana».

ANALISI RAPIDE

Aumentare la potenza di fuoco dei tamponi, permette anche di aumentare la platea e quindi di scovare ancora più capillarmente la presenza di positivi, anche asintomatici, che risultano comunque in grado di trasmettere il contagio. Ancora non siamo ai tamponi a tappeto a tutti, come in Corea del Sud e come preconizzato giorni fa dal presidente della Regione Luca Zaia, ma comunque procederà più spedita l'attività di screening, ovvero l'esecuzione di test a tutto il personale sanitario e delle case di cura, poi anche dei farmacisti, delle forze dell'ordine e via via allargandosi anche a quanti, per esempio, sono comunque al lavoro perché impiegati nelle filiere di vendita e di produzione di beni essenziali.

Al momento, il problema dei test agli asintomatici è rappresentato proprio da un imbuto tecnico che non permette di aumentare a dismisura i test per evitare un sovraccarico dei laboratori in grado di analizzarli, cosa che provocherebbe fra l'altro un ulteriore allungamento dei tempi di attesa dei responsi. Mentre per i casi sospetti c'è bisogno della maggior rapidità possibile, anche se comunque, come spiegato dallo stesso Compostella, al momento dell'esecuzione del test il paziente viene già trattato come se fosse positivo e viene fin da subito avviata l'azione di ricerca e messa in isolamento dei suoi contatti.ù

LE MODALITÀ

A sottolineare l'importanza di questa novità è la dirigente biologo dell'Ulss Marika Zanella, che lavora proprio a Trecenta. «In questi ultimi giorni abbiamo adattato il laboratorio di Farmacologia e Biologia molecolare dell'ospedale San Luca per l'analisi su tamponi infetti, abbiamo eseguito tutte le prove necessarie e da domani (oggi per chi legge, ndr) il laboratorio sarà pronto a ricevere i tamponi Covid-19 per l'esecuzione dell'indagine molecolare con strumentazione Real Time-Pcr. Noi sanitari ce la stiamo mettendo tutta unendo le nostre forze e competenze, chiediamo ai cittadini di rispettare l'unica fondamentale regola di rimanere a casa: insieme ce la faremo».

L'AUTO STAFFETTA

L'altra novità dal punto di vista tecnico-procedurale è l'attivazione della staffetta del 118. «Abbiamo attivato questa nuova modalità d'intervento - chiarisce Compostella - una macchina staffetta: qualora riceviamo da casa la chiamata di una persona che riferisce sintomatologia compatibile, quindi di un caso sospetto, parte l'auto con infermiere munito degli adeguati dispositivi di protezione e con la specifica formazione, che fa una prima valutazione a domicilio, misurando livelli di ossigeno, saturazione e temperatura. Se il caso è fortemente sospetto, esegue anche il tampone dando indicazioni alla persona se il quadro è tale da restare a casa, in isolamento, oppure, se valuta che la situazione necessita ricovero, attivando l'ambulanza. Questo per fare da ulteriore filtro ed evitare che eventuali positivi si rechino in ospedale».

