DI NUOVO IN GIOCO ROVIGO Nuova vita per Antonio Monesi. Da imprenditore di successo

DI NUOVO IN GIOCOROVIGO Nuova vita per Antonio Monesi. Da imprenditore di successo nel campo petrolifero, l'ingegnere di Gaiba ha deciso di iniziare una nuova sfida. È infatti diventato responsabile dell'area director di ViSalus Italia.Fino allo scorso mese, Monesi era ancora convinto di poter salvare la Bellelli EngIneering, multinazionale che assieme alla compagna Valeria Rizzi, aveva contribuito ad avere bilanci di assoluto rilievo. Poi dopo il cambio di sede da Badia Polesine a Rovigo e soprattutto l'apertura di nuove filiali sparse per...