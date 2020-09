L'AGGRESSIONE

ROVIGO Mercoledì uno dei detenuti che si trovano nel carcere di Rovigo ha aggredito un agente di polizia penitenziaria brandendo un pezzo di ferro, staccato dalla propria branda, e ferendolo a un braccio, utilizzato per parare il colpo. A sottolinearlo è l'Osapp, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria: «Continuano le aggressioni, sempre più violente, a danno della polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Rovigo: un detenuto ha aggredito a sprangate un poliziotto penitenziario in servizio nel reparto detentivo, al solo scopo di protestare perché vuole essere trasferito. Il collega è stato accompagnato al pronto soccorso di Rovigo e gli è stata riscontrata una prognosi di 10 giorni, salvo complicazioni, per contusioni al braccio destro. Attualmente non riesce nemmeno a muovere il braccio. Quello che indigna è l'inefficienza dell'amministrazione penitenziaria, che nonostante ripetuti episodi di violenza da parte del medesimo detenuto, questo continua la sua detenzione a Rovigo anziché essere immediatamente trasferito al primo segnale di violenza a danno di persone e cose. Nel corso di questi ultimi mesi, si è passati dagli sputi al lancio di oggetti, da spintoni a sprangate con armi improprie metalliche. Senza voler fare allarmismo, se si aspetta ancora a prendere seri provvedimenti, cambiando leggi e ordinamenti, prima o poi si può arrivare a qualcosa di ancora più grave».

ALLARME DEL SINDACATO

Anche per il referente regionale della Cgil Funzione Pubblica Penitenziari, il rodigino Gianpietro Pegoraro, l'episodio avvenuto mercoledì mattina è «un fatto grave frutto di un sistema che non funziona più: va pensato un nuovo sistema di circuiti fra detenuti, anche per tutelare gli agenti e gli stessi detenuti da chi, come l'autore del gesto, ha problemi psichici. Per questo tipo di detenuti manca l'assistenza psichiatrica, ma attualmente le difficoltà maggiori derivano dal fatto che il nostro istituto si trova a ospitare detenuti ad alta sicurezza senza essere stato pensato per questa funzione».

DETENUTI A RISCHIO

I detenuti ad alta sicurezza sono gli appartenenti alla criminalità organizzata, i cosiddetti 416-bis, che scontano pene con l'aggravante della partecipazione ad associazioni di stampo mafioso. In questo momento a Rovigo ce ne sono oltre 80. Il dato aggiornato a giugno sulle presenze totali indica in 218 i detenuti presenti, meno della metà gli stranieri, a fronte di una capienza regolamentare di 208. Proprio ieri pomeriggio, fra l'altro, una delegazione nazionale dell'Uspp, presieduta dal presidente Giuseppe Moretti, ha effettuato una visita ispettiva nella casa circondariale di Rovigo e oggi la delegazione nazionale e quella regionale dell'Uspp, guidate dal presidente Moretti e dal vicepresidente Francesco Laura celebreranno, negli spazi della casa circondariale di Rovigo, il congresso regionale del Triveneto dell'Unione sindacati di polizia penitenziaria, con le relazioni incentrate sul tema Scenari e proposte, sicurezza e legalità negli istituti penitenziari.

