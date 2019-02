Destinati alla palestra i contributi in arrivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STIENTAAnche Stienta è tra i paesi che usufruiranno di contributi per la messa in sicurezza di edifici, scuole, strade e di patrimonio comunale, secondo le nuove disposizioni di Governo. In particolare, il provvedimento prevede che ai paesi vengano elargiti fondi in base alle fasce di abitanti e, al centro rivierasco, sono destinati 50 mila euro. Il sindaco Enrico Ferrarese, nello spiegare il punto all'ordine del giorno in occasione del consiglio comunale, ha precisato: «I fondi che ci arrivano saranno impegnati per l'impianto di...