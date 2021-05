Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EDILIZIA PRIVATAROVIGO Un complesso immobiliare imponente, a due passi dal centro città adiacente alla stazione ferroviaria che ha fatto la storia di Rovigo ma solo una sorta di gigante dai piedi di argilla.In tanti ricordano il Centro Don Bosco di via Marconi come luogo di ritrovo affollato e pieno di vita sino da fine anni 50 con il clou negli anni 70-80. Un posto che pullulava di attività, soprattutto per i giovani, dallo sport al...