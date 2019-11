Derubava gli anziani, condannato a 3 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIUSTIZIAROVIGO È diventata definitiva la condanna a tre anni di reclusione per il falso ortolano che si è poi rivelato essere un vero ladro. Si tratta di Carlo Catalano, originario di Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli, ma residente da una decina d'anni a Finale Emilia, che compirà 40 anni il 13 dicembre, che ha già alle spalle svariati precedenti penali e che da novembre 2016 a gennaio 2017 ha messo a segno furti aggravati e furti in abitazione in serie, sempre con la stessa modalità, nelle province di Rovigo, Padova, Bologna,...