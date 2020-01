«Derubati di soldi e cellulari di notte da due stranieri»

LA DENUNCIA

ROVIGO La rapina, così come descritta, sarebbe stata messa a segno ai danni di una coppia di giovani che avevano parcheggiato al Multipiano, schiaffeggiati, minacciati e derubati di poche decine di euro e del cellulare, nella notte fra sabato e domenica. Ma con denuncia presentata solo ieri mattina, dopo un giorno intero nel quale, invece, erano stati i social a raccogliere sfoghi e commenti di ogni tipo, compreso di chi lanciava l'invito a ronde armate in nome della giustizia fai da te. Un fatto sul quale i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia, stanno compiendo tutte le verifiche del caso, cercando anche eventuali riscontri a quanto è stato riferito dalle videocamere presenti nella zona.

MULTIPIANO

Il tutto sarebbe successo attorno alle 3 di notte, con una ragazza poco più che maggiorenne e il suo ragazzo che stavano raggiungendo la macchina di lui, parcheggiata al Multipiano, per rincasare. Sulla propria strada, avrebbero trovato due persone, di colore, è stato precisato, che li avrebbero presi di mira, schiaffeggiandoli e intimando loro di consegnare soldi e cellulari. Un fatto che, se accaduto così come riferito, appare abbastanza preoccupante, ma che sarebbe ugualmente preoccupante, per un altro verso, se i fatti non fossero andati così come descritti. Perché attorno al fatto, inevitabilmente, si è subito sollevata un'ondata di preoccupazione e indignazione. E prima ancora che fosse formalizzata la denuncia, già sono arrivate le prese di posizione della politica.

INDIGNAZIONE SOCIAL

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Mattia Moretto, già domenica è intervenuto parlando di «furti, droga, zone del territorio comunale completamente abbandonate a loro stesse, e ora anche una ragazza aggredita da stranieri: è arrivato il tempo che quest'Amministrazione inizi ad agire sotto tutti i profili, a maggior ragione sul tema della sicurezza, e la smetta di parlare, perché poi i risultati del non fare si vedono, purtroppo. Stiamo parlando della sicurezza delle persone, che, all'alba del 2020,sono arrivate ad un punto tale da non sentirsi nemmeno più sicure nel camminare tranquillamente per le vie della loro città o nel vivere nelle proprie abitazioni, perché c'è da avere il terrore di essere aggrediti o derubati. Chiedo vi sia un maggior impegno capillare sul tema, con una proficua collaborazione tra tutte le forze dell'ordine, compresa la polizia locale, si lavori di più sul tema dell'illuminazione e videosorveglianza. Credo, però, sia arrivato anche il momento di chiedere al sindaco Gaffeo e alla sua maggioranza di buonisti se pensano ancora che il problema della sicurezza a Rovigo sia solo una falsa percezione.».

INDAGINI

Intanto, gli inquirenti stanno già lavorando per fare luce sull'accaduto, cercando di ricostruire esattamente tutti gli avvenimenti perché alcuni passaggi di quanto è stato riferito non appaiono del tutto lineari. Insomma, al momento c'è ancora molto da chiarire.

