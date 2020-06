CONTI PUBBLICI

ROVIGO «Derivati, il Comune rischia di perdere 3 milioni». A lanciare l'allarme è il capogruppo in Consiglio dei Cinque Stelle Mattia Maniezzo. «Dopo diverse settimane di ricerca e studio sull'argomento contratti derivati, sono giunto alla conclusione che il Comune al 2025 potrà ottenere una perdita di oltre 2.8 milioni spiega Maniezzo -. Grazie alla sentenza 8770/20 della Corte di Cassazione a sezioni unite civili del 12 maggio del 2020 che ha stabilito che quella tipologia di contratti possono essere ritenuti nulli, ho predisposto una interrogazione, anzitutto per informare la Giunta ma soprattutto per chiedere all'Amministrazione come intende comportarsi a fronte di tale possibilità. Attenderemo con interesse la risposta, ricordando che, maggiormente in questo periodo, recuperare del denaro incautamente regalato alle banche da vecchie Amministrazioni, sia di vitale importanza per limitare i danni che il territorio ha subito e subirà, per questa dannata emergenza sanitaria».

CONTRATTI DERIVATI

«Ricordiamo scrive Maniezzo nell'interrogazione - la sciagurata stagione dei derivati, inaugurata dal governo Lega-Berlusconi, nella quale i soldi dei contribuenti venivano giocati e perduti sui mercati finanziari. Miliardi svanivano nel nulla a causa della sottoscrizione di titoli ad altissimo rischio da parte di politici ed amministratori che, nel migliore dei casi, non ne comprendevano neanche la portata». I derivati sono infatti una sorta di scommessa su un avvenimento futuro, ad esempio, le quotazioni di quel titolo saliranno o quell'ente locale non sarà in grado di pagare il suo debito.

R.Mer.

© riproduzione riservata

