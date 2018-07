Denunciate due donne con arnesi da scasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ESTATE SICURAROVIGO Si aggiravano con fare sospetto in viale Porta Adige, nella zona dell'Alìper, nel pomeriggio di lunedì, quando sono state fermate da una pattuglia della Squadra volanti. Visto che le due donne a bordo dell'auto, una 40enne e una 27enne, originarie dell'Est Europa, risultavano pluripregiudicate, è scattata la loro perquisizione che ha fatto saltare fuori un grosso cacciavite, un paio di forbici e un orologio di dubbia provenienza. Per questo, visto il loro curriculum, sono state denunciate per ricettazione, ritenendo che...