Denuncia tentata violenza sessuale, ma è falso: finisce nei guai per calunnia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VENDETTAROVIGO Una caldo sabato di primavera e una ragazza carina, sorridente e apparentemente disponibile: la serata sembrava prendere la miglior piega possibile per un cinquantenne veneziano. Quando tutto sembra troppo facile, però, il tranello è dietro l'angolo. E in un attimo, un'innocente potenziale avventura si è trasformata in un incubo lungo quasi quattro mesi. Prima il ricatto, poi la denuncia di sequestro di persona e tentata violenza sessuale: tutto per aver negato alla giovane un prestito di 500 euro. Succede il 28 aprile...