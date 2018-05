Denuncia i poliziotti e si ritrova condannato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLIZIAROVIGO Un controllo turbolento in stazione, con un marocchino a dir poco restio a seguire gli agenti della Polfer in ufficio per l'identificazione, tanto da venire denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Due giorni dopo è stato lo stesso marocchino a presentarsi dai carabinieri con un referto medico per denunciare i due poliziotti, dichiarando che uno lo avrebbe spintonato facendolo cadere a terra e sbattere la testa sul pavimento, colpendolo poi con un pugno allo zigomo sinistro e immobilizzandolo con un piede sul...