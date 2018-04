Dentisti, lotta agli abusivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀROVIGO Bruno Noce è stato confermato presidente dell'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) di Rovigo dall'assemblea che ha rinnovato il consiglio direttivo per il quadriennio 2018-2021. Il nuovo esecutivo guidato da Noce avrà come linee d'azione principali la lotta all'abusivismo, la sburocratizzazione e il sostegno ai giovani dentisti.IL PROGRAMMA«Proseguirò l'attività portata avanti sino a oggi - spiega Noce - In particolare, per la lotta all'abusivismo in odontoiatria lavoreremo in sinergia con i soggetti controllori,...