ROVIGO La chiusura del settore alberghiero e della ristorazione, oltre alla brusca frenata dell'export, hanno avuto effetti pesanti anche per le lagune polesane. Perché la pesca ha perso il principale sbocco commerciale. E soprattutto per le cozze, che vanno raccolte in tempi rapidi, pena la perdita di tutto il lavoro di un anno di coltivazione, la situazione in questo momento è delicata. In acqua ci sono circa 40mila quintali che devono essere venduti entro luglio. E con il settore turistico, che garantiva un elevato consumo a chilometro zero, a sua volta con un futuro incerto, tutto sembra complicarsi.

Come spiega Simone Brunello, direttore provinciale di Confcooperative, «i molluschi delle nostre cooperative vanno soprattutto nei ristoranti e vanno nei mercati esteri. La situazione dei primi comporta necessariamente conseguenze anche nella vendita dei prodotti del mare e delle nostre lagune. La difficoltà ad acquistare prodotti italiani dai mercati stranieri è un'altra enorme difficoltà, dato che sono frutti della natura che vanno raccolti e poi subito venduti e mangiati, non si possono stoccare. Per quanto riguarda le misure finanziarie messe in campo dal Governo, si tratta di interventi che non aiutano gli operatori dell'acquacoltura e della pesca a sostenersi, e l'aspettativa vera è che ci sia una ripresa complessiva dell'economia e quindi delle vendite».

Proprio la pesa, fra l'altro, secondo Brunello, «è un esempio anche della speranza che possiamo avere in questa fase di ricostruzione del territorio per la capacità che ha dimostrato di essere sostenibile, sia dal punto di vista economico facendone il comparto simbolo del territorio del Delta, sia per la sostenibilità sociale viste le ricadute occupazionali per tante persone e famiglie di queste aree territoriali. Infine, per la sostenibilità ambientale in un'area, quella del Parco, in cui gli stessi operatori dell'acquacoltura e della pesca sono le prime sentinelle del territorio, attente ai bisogni della natura e pronti a utilizzare mezzi di lavoro in grado di creare il minor impatto possibile nell'ecosistema. Un esempio di come potrebbe essere possibile utilizzare un modello di sviluppo per il Polesine in grado di mantenere i tre pilastri della sostenibilità: economica, sociale e ambientale, sapendo al contempo innovare i propri modelli organizzativi e imprenditoriali. Pensiamo agli adeguamenti che in questi anni hanno fatto le nostre cooperative, che vanno in mare adeguandosi alle normative europee sempre più puntuali nella tutela dell'ambiente, e pensiamo alla capacità di alcuni operatori di diversificare le proprie attività investendo per esempio nell'ittiturismo e nel pescaturismo».

