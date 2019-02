Delfini e tartarughe, un'oasi nella Sacca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEROVIGO La definizione del Sic, il Sito di interesse comunitario marino, nelle acque territoriali dell'Adriatico settentrionale per garantire la protezione di delfini e tartarughe marine, resta ancora in alto mare, anche se le tre Regioni interessate, Veneto, Emilia e Friuli Venezia Giulia, hanno trovato un accordo sulla proposta avanzata proprio dal Veneto. Ovvero di una Sic con un'estensione molto ridotta e priva di vincoli per la pesca. Peccato, però, che l'area individuata, rispetto all'intero Nord Adriatico sia proprio una fascia...