Degrado in Commenda, Ambroglini: «Cassonetti lasciati in disordine»

LA PROTESTA

ROVIGO La Commenda come luogo abbandonato e dimenticato dagli amministratori. Così la dipinge Flavio Ambroglini, ex assessore della Giunta Avezzù e, come si legge nella carta intestata da cui invia la propria segnalazione, esperto progetti innovazione e sviluppo. Secondo la sua analisi, per la Commenda, che «ha sempre un po' patito il ruolo di Cenerentola quanto ad attenzioni da parte delle varie Amministrazioni, specialmente negli ultimi anni», è stato un anno da dimenticare. «Le strade e i marciapiedi sono veri e propri colabrodo, sia per la vetustà dell'asfalto che per il continuo rattoppare i troppi scavi ripristinati maldestramente o buche molto pericolose che si aprono causa precedenti interventi inadeguati. Lo stesso comparto compreso tra viale della Pace e via Frassinella, riasfaltato dopo mesi di scavi per la posa di sottoservizi, si presenta oggi in ordine quanto a strade: peccato che la riasfaltatura sia stata fatta senza sistemare i marciapiedi ancora distrutti e i cigli di tutte le strade si presentino frastagliati». Ambroglini punta poi il dito su traffico, mancanza di attraversamenti pedonali e piante pericolose, come «i platani all'interno della proprietà dell'ex Maddalena, alberi altissimi che minacciano di cadere rovinosamente ad ogni nubifragio sulle prospicienti abitazioni». Altro problema, i cassonetti non allineati ai marciapiedi. «L'ultima amenità riguarda le isole ecologiche: veri e propri immondezzai che di ecologico hanno ben poco per mancanza di pulizia e per essere obiettivo di quanti dalle periferie in cui si fa la differenziata, venendo in centro, li usano per disfarsi di tutto. Che dire poi di come i cassonetti sono parcheggiati lungo le strade?: letteralmente scaricati senza badare se siano appoggiati al marciapiede piuttosto che a 70/80 centimetri...».

F.Cam.

