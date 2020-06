LA DENUNCIA

ROVIGO Topi e bisce in via Oroboni. Ancora una volta, a segnalare la situazione di degrado in cui si trova l'area dell'ex mercato ortofrutticolo, l'area a fianco della sede della Polizia locale, è il consigliere comunale di minoranza Antonio Rossini. «Come ogni anno dal 2015- si rivolge Rossini al sindaco - si segnala il degrado in viale Oroboni. Il terreno incolto con erba alta persiste in una zona centrale della città e precisamente in un tratto di strada, densamente trafficato, tra il comando della Polizia locale e il Teatro Studio, un brutto biglietto da visita per chi viene a Rovigo. Continua a esserci una situazione di incuria, l'area abbandonata è causa del prolificare di ratti, insetti, bisce, con conseguente problema per la salute pubblica. La situazione che si è creata è un problema non soltanto di decoro, ma anche di igiene pubblica e richiede, a mio giudizio, la bonifica mediante la pulizia di erbacce e sporcizia varia, oltre a una derattizzazione dato che continuo a vedere dei topini passeggiare indisturbati nel terreno, magari sono gli stessi ratti che hanno in passato già fatto visita al comando di Polizia locale. È necessario intervenire tempestivamente per le conseguenti operazioni di ripristino delle condizioni minime di salubrità, peculiari per un quartiere residenziale e per i vigili che lavorano a pochi passi».

SOLUZIONE URGENTE

Rossini chiede all'amministrazione «una efficace soluzione alla evidente incuria da parte di chi ha l'obbligo di tenere in ordine quel terreno, coinvolgendo anche l'Uss». E lancia l'allarme insetti molesti: «Le sterpaglie, l'erba alta e l'acqua stagnante costruiscono un ottimo mix che favorisce il veloce proliferare di numerosi fastidiosi insetti. Viale Oroboni è una delle principali strade di scorrimento a fianco della Polizia locale e del Teatro Studio: come mai ci si trova davanti a questo degrado del decoro urbano, con dei possibili pericoli per l'igiene e la salute pubblica? Qualcuno poteva attivarsi prima di arrivare a questa indecorosa situazione in forza del Regolamento sulla cura del verde e della vigente normativa che prevedono strumenti per imporre luna adeguata manutenzione nell'area in argomento? Chiedo che ognuno faccia la propria parte di competenza affinché insetti, erbaccia alta, sterpaglie, acqua stagnante, famiglie di topi, non trovino più accoglienza in quella zona».

