DEGRADO CITTADINO ROVIGO Gli eventi come l'aggressione di venerdì notte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DEGRADO CITTADINOROVIGO Gli eventi come l'aggressione di venerdì notte fanno sanguinare la ferita del problema sicurezza in centro. Nelle scorse settimane il Comune ha annunciato un intervento massiccio per l'installazione di telecamere nei punti sensibili. Ben 67mila euro sono stati individuati per il potenziamento e il miglioramento del sistema di videosorveglianza sui punti più sensibili della città. Il comando di Polizia Locale, in accordo con l'azienda strumentale-tecnologica As2 di cui Palazzo Nodari è socio, ha predisposto...