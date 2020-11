L'Ulss va a caccia di infermieri. La situazione di pressione cui è sottoposto il sistema sanitario per il crescente numero di ricoverati Covid, che ha già portato alla riduzione delle attività ordinarie, con il blocco delle prenotazioni delle prestazioni non urgenti in modo da recuperare il personale necessario, non sembra destinata ad avere breve durata.

Anche se si intravedono timidi segnali di rallentamento nella crescita del virus, gli effetti sui ricoveri non sono immediati. E a ieri, risultavano 108 i pazienti Covid, 14 dei quali in Terapia intensiva. Per questo già il 13 novembre il direttore generale Antonio Compostella ha deliberato l'assunzione di altri 20 infermieri.

«Stante il progressivo peggioramento della situazione emergenziale - si legge nella deliberazione del direttore generale - vi è la necessità per l'azienda, non disponendo di graduatorie aziendali, di attivare le procedure per l'acquisizione a tempo determinato di personale infermieristico, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico da parte di Azienda Zero, al fine di garantire l'assistenza».

A proposito di infermieri, ancora più difficile sembra essere la situazione nelle strutture residenziali, come ammesso dallo stesso Compostella: «So della situazione tirata nelle strutture residenziali, perché bisogna anche tenere conto oltre che dei positivi, anche di quanti sono in isolamento. Noi non siamo in grado di sopperire mandando del nostro personale, quello che possiamo fare è di attivare una manifestazione di interesse presso il nostro personale, per vedere chi è disposto a fare dei turni nelle case di ripose come attività libero-professionale».

Al momento, però, anche l'Iras si trova in difficoltà e l'intenzione sembra quella di tornare a sospendere il turno infermieristico notturno a Casa serena, trasferendo gli ospiti che necessitano di maggiore assistenza, nella struttura di San Bortolo.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA