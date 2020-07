VIDEOMESSAGGIO

ROVIGO «Il nuovo caso a Lendinara in una donna asintomatica ma positiva al tampone ci dice che dobbiamo mantenere alta l'attenzione e rispettare le regole, pur tornando alla vita e alle manifestazioni pubbliche».

SINDACO SOCIAL

È con un videomessaggio diffuso tramite la pagina Facebook del Comune e via Whatsapp che il sindaco di Lendinara Luigi Viaro torna a fare il punto sulla situazione legata all'emergenza coronavirus in città, come aveva fatto nelle settimane più difficili dell'epidemia, alla luce del nuovo caso di Sars-Cov-2 segnalato dall'Ulss 5. L'azienda sanitaria ha infatti informato che una lendinarese di 87 anni è risultata positiva al tampone eseguito nell'ambito degli esami pre-operatori per un intervento cui doveva sottoporsi in una struttura fuori dal Veneto. La donna non ha alcun sintomo ed è in isolamento domiciliare.

DIECI CASI A LENDINARA

«È il decimo caso di positività al virus a Lendinara dall'inizio della pandemia sottolinea Viaro nel messaggio ai cittadini Si tratta di un caso isolato fortunatamente, non possiamo parlare di focolaio. La signora è a casa, sta bene e non ha necessità di ricovero».

EVENTI ANNULLATI

Per il sindaco la notizia fornisce anche l'occasione per tornare su alcuni temi dibattuti in questi giorni nella comunità come l'opportunità o meno di riaprire la città e ripartire con le usuali attività. Un dibattito che ha toccato anche la bacheca Facebook dell'assessore Francesca Zeggio dopo la pubblicazione da parte dell'amministratrice di un post in cui si ventilava la possibilità di organizzare qualche iniziativa alternativa al Lendybeer, festa della birra quest'anno inevitabilmente assente.

REGOLE DI SICUREZZA

«Il nuovo caso non ci deve far crollare il mondo addosso, ma certamente l'appello del sindaco è quello del rispetto delle misure preventive dice Viaro - Che questo sia un campanello d'allarme per richiamarci tutti a quell'attenzione che magari si è attenuata in queste settimane, anche per via della bella stagione e delle notizie sul calo dei contagi. È un dato che non va preso sottogamba».

PAZIENTE IN ISOLAMENTO

La donna contagiata sarà in isolamento nella propria abitazione fino ai primi giorni di agosto, ha aggiunto il sindaco. «Nell'augurarle un decorso del tutto tranquillo spero che tutti i lendinaresi prendano coscienza del fatto che non siamo ancora fuori da questo problema ha concluso Nelle prossime settimane avremo attività e spettacoli nelle nostre ville e negli angoli della nostra città: facciamolo sempre con la massima attenzione, pensando che lo scrupolo del singolo va a vantaggio della collettività che deve tornare a vivere e a divertirsi ma senza abbassare la guardia. Manteniamo la massima attenzione».

L'anziana di Lendinara è stata trovata positiva proprio grazie all'attività di screening che viene effettuata negli ospedali prima di sottoporre un paziente a interventi chirurgici anche di modesto rilievo.

I.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA