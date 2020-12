STRAGE DI ANZIANI

ADRIA Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie.

Soldati la celebre poesia di Giuseppe Ungaretti, descrive drammaticamente la situazione all'interno del Centro Servizi Anziani.

In riviera Sant'Andrea, giorno dopo giorno, si susseguono i decessi degli ospiti. Un vero e proprio bollettino di guerra ufficioso, dal momento che i numeri reali non vengono forniti. Si sono registrati ben setti morti nella sola giornata di lunedì mentre il contagio da Covid 19 ha quasi raggiunto il 50 per cento degli ospiti.

CONSIGLIO COMUNALE

La situazione della casa di riposo è stata al centro dell'ennesimo movimentato consiglio comunale della comunità del Groto che ha visto Lega, Bobosindaco e Fratelli d'Italia abbandonare la seduta in streaming dopo che il presidente del consiglio Francesco Bisco aveva negato la discussione di una mozione. Il documento impegnava il sindaco Omar Barbierato a contattare la Regione e tutti gli organi preposti per chiedere una indagine ispettiva all'interno del Csa e a esercitare un controllo politico, e non solo, sulla condotta del presidente Simone Mori, obbligandolo ad adottare idonee misure per garantire ai familiari degli ospiti informazioni sullo stato di salute dei loro cari contattando l'Ulss per valutare la possibilità di coinvolgere anche i medici presenti nella struttura in un rapporto costante.

ABBANDONATA LA SEDUTA

Respinta la trattazione della mozione, l'ex sindaco Massimo Barbujani e i consiglieri Giorgia Furlanetto ed Emanuele Beltrame hanno deciso quindi di abbandonare la seduta e di proporre una diretta Facebook alternativa al consiglio per far valere le loro ragioni.

«Ancora una volta all'interno del consiglio comunale è venuta meno la democrazia - hanno evidenziato i tre -. Non si è voluto trattare dell'emergenza al'interno del Centro Servizi». I loro bersagli sono il sindaco Omar Barbierato e il presidente Bisco. «Si trattava di una mozione fondamentale. Noi siamo molto preoccupati della situazione all'interno dell'ente mentre il sindaco si limita a leggere i suoi soliti comunicati».

Nel frattempo alcuni familiari si sono rivolti ai Carabinieri chiedendo un loro intervento. I militari dell'Arma per pacificare gli animi hanno convocato anche il sindaco.

«NON SI HANNO NOTIZIE»

«Il gruppo dei familiari - hanno specificano i tre consiglieri - sono stati costretti a rivolgersi ai Carabinieri per l'impossibilità di contattare il Csa e avere notizie sullo stato di salute dei propri cari. La situazione sanitaria è drammatica sia per la mancanza di operatori perché colpiti da Covid, sia per il disumano carico di lavoro sui pochi rimasti. Non esiste alcuna relazione sulla situazione sanitaria e non c'è comunicazione tra Csa e familiari. L'obbligo di informare quotidianamente i familiari sullo stato di salute degli ospiti non può gravare sugli operatori. Nessuna iniziativa è stata adottata dal presidente Mori per mantenere i contatti con i familiari o, se adottata, non è nota a questi ultimi».

Guido Fraccon

