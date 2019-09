Debiti Iras, patto con l'Ater sotto i riflettori del Consiglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSISTENZA AGLI ANZIANIROVIGO Entro fine mese si terrà un consiglio comunale monotematico sull'Iras. La volontà del Comune è quella di poter discutere in un luogo aperto al pubblico, usando le parole dell'assessore Mirella Zambello, dell'importante progetto di rilancio della struttura per anziani. Non è ancora stata decisa una data, ma l'intenzione del presidente dell'aula di Palazzo Nodari è di farlo entro fine mese.In municipio la macchina amministrativa sta tornando alla normalità. Dopo le ferie estive, gli uffici stanno tornando a...